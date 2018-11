Dejansko jo trenutni lastnik, ki jo je kupil pred sedmimi leti, na nepremičninskem trgu ponuja že dobri dve leti, a doslej ni našel kupca, ki bi bil za vasico pripravljen plačati izklicno ceno 1,6 milijona evrov, čeprav naj bi bila realna vrednost polovico manjša. Zdaj nepremičninski agentki Kelli Milmine pregorevajo telefoni. Ob 14 hektarjih zemlje in pogledu na bližnji jez Waitaki bo kupec dobil glavno bivalno-gospodarsko poslopje in osem manjših lesenih hišic, ki so bile v času ustanovitve vasice pred osemdesetimi leti namenjene priseljenim delavcem. Ti so poprijeli za orodje in zgradili bližnji jez Waitaki ter tako omogočili hitrejši gospodarski razvoj območja. Obstoječa poslopja sicer zajemajo le manjši del od skupno približno 350 hiš, ki so jih takrat zgradili za gradbene delavce. Od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko okoli 40 delavcem zaradi avtomatizacije ni bilo več treba dnevno vzdrževati jezu, se je kraj spremenil v vas duhov, novozelandske oblasti pa so jo začele prodajati leta 2001. Priložnosti za razvoj kraja naj bi bile zaradi odprtja nove alpsko-morske kolesarske poti, ki vodi tod mimo, izjemne. Tuji investitorji pa imajo pri morebitnem nakupu vasi Waitaki nekoliko slabše pogoje od domačinov. Potem ko so cene nepremičnin zaradi velikega interesa tujcev v minulih letih na Novi Zelandiji močno narasle, je namreč vlada tujim državljanom postavila omejitve za nakup novozelandskih nepremičnin: vsaj polovico leta morajo preživeti na Novi Zelandiji.