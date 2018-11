Kako bo dobila Slovenija tisoč vetrnih elektrarn?

Vetrne elektrarne po Evropi podirajo rekorde. Premog so prehitele že pred dvema letoma, zdaj pa po podatkih evropskega interesnega združenja vetrne energije Wind Europe lovijo zemeljski plin, ki po nameščenih zmogljivostih v Evropski uniji vodi. Najbolj so gradnjo novih vetrnih elektrarn pospešili v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Belgiji, na Irskem in tudi na Hrvaškem, kjer so v letu 2017 zabeležili zgodovinske skoke pri nameščanju novih zmogljivosti.