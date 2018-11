Preveliko število sodnih odločitev je enostavno in očitno vsebinsko napačnih oziroma pravno nepravilnih, četudi vključena pravna vprašanja niso težka (to je seveda subjektivna ocena): ker so v pravni teoriji že dolgo in dobro pojasnjena, razumljiva ali razrešena s precedenčnimi sodnimi odločitvami najvišjih sodišč. Zato pravno pravilno sojenje niti ne terja kakovostnega mišljenja in visoke pravoslovne talentiranosti, ampak samo povprečno razumevanje tistega, kar je bilo že razumljivo ugotovljeno ali/in odločeno o teh vprašanjih – ter neposredno uporabo (ponovitev) tega pri odl