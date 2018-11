Dušan Keber: Prekarci, združite se!

Zagata s prekarnimi zaposlitvami, ki v dobesednem prevodu pomenijo negotove zaposlitve, se začne že z njihovo definicijo. Nekateri menijo, da je to vsaka zaposlitev, ki ni zaposlitev za nedoločen delovni čas in je zato negotova, nezaščitena in nezadostna za dostojno preživetje, vendar to ne velja za vse take zaposlitve.