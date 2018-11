Nato je bil kot politično-vojaško zavezništvo, kot organizacija kolektivne obrambe večine držav Evrope in Severne Amerike (s skoraj milijardo ljudi) z washingtonsko pogodbo ustanovljen leta 1949, torej na začetku hladne vojne, v skladu z načeli ustanovne listine OZN in njenim 51. členom. Ta govori o pravici države, da se brani bodisi sama bodisi skupaj z drugimi. Zavezništvo je v tem času najbrž naredilo tudi kakšen napačen korak, na splošno pa mu Evropejci in s tem tudi Slovenci ne moremo kaj dosti očitati. Pogosto je slišati, da Nato sledi zgolj interesom ZDA. Seveda sledi tudi ameriškim interesom, sicer ZDA ne bi bile njegova članica in gonilna sila. Podobno kot še pri nekaterih drugih mednarodnih organizacijah, ki so nastale na razvalinah druge svetovne vojne, vendar je bil njihov obstoj tudi v interesu še kakšne druge države, kar velja tudi za Nato.

Iz njega ni izstopila še nobena članica, nasprotno – vanj si želi vstopiti še nekaj evropskih držav. Pristopne pogovore je ravno začela Makedonija. Nasprotniki Nata pri nas, ki pa vendarle soglašajo z našim članstvom v EU (22 članic EU je tudi v Natu), pozabljajo, kdo je pomembno, če ne že odločilno pripomogel k njenemu nastanku. Z ekonomsko pomočjo ZDA v okviru tako imenovanega Marshallovega plana in ob varnostnih zagotovilih Nata pred pretečo nevarnostjo Sovjetske zveze so si države zahodne Evrope po koncu druge svetovne vojne hitro opomogle in se začele pospešeno razvijati. Jugoslavija se v Marshallov plan ni vključila, bila pa je deležna dragocene ameriške ekonomske in vojaške pomoči ter pomoči v hrani.

Mir na evropskem kontinentu

Znane so besede, ki jih je lord Ismay, prvi generalni sekretar Nata, izrekel malo za šalo in veliko za res, namreč da je bil Nato ustanovljen z namenom, da obdrži Sovjete zunaj, Američane znotraj in Nemce spodaj. Obstoj Nata je torej pomemben tudi zaradi odnosov med samimi evropskimi državami, ki so se v preteklosti večkrat spopadle. Spori med zaveznicami se namreč ne rešujejo z uporabo vojaške sile. Še več, ob spodbudi ZDA so evropske države krenile po poti vseevropskega demokratičnega povezovanja, vključno z ustanovitvijo EU, ki zagotavlja mirno prihodnost našega kontinenta. Kljub trenutnim težavam je EU najuspešnejši mirovni projekt na svetu in, kot rečeno, nastal je ravno ob sodelovanju ZDA in Evrope. Srednje- in vzhodnoevropske države so se v ta proces lahko polno vključile šele po padcu komunizma in propadu Sovjetske zveze. Med največje dosežke Nata je treba vsekakor prišteti dejstvo, da mu je uspelo ohraniti mir na evropskem kontinentu, praktično brez enega samega strela, zgolj s svojim obstojem oziroma odvračanjem in istočasno tudi pripravljenostjo na dialog.

H konkretnim bojnim – zračnim – operacijam se je Nato zatekel šele po koncu hladne vojne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, v času jugoslovanskih vojn, ne toliko zaradi obrambe držav članic kot zaradi zaustavitve Miloševićevega pohoda po ozemljih nekdanje Jugoslavije in zaustavitve masakrov oziroma zaradi vzdrževanja miru. (Mimogrede, v življenju Nata so bila obdobja, ko je bil enako, če ne še bolj kot na področju kolektivne obrambe angažiran v operacijah vzdrževanja miru.) Najprej je v skladu z odločitvami OZN pripomogel h koncu prelivanja krvi v Bosni in Hercegovini. Kasneje je z letalskimi napadi na cilje Miloševićeve Jugoslavije preprečil še humanitarno katastrofo, etnično čiščenje na Kosovu.

V slednjem primeru je treba priznati, da posredovanje ni bilo na najbolj trdnih mednarodnopravnih temeljih. Mandat Varnostnega sveta OZN za Natovo angažiranost na Kosovu (mirovna operacija KFOR) je bil namreč podeljen nekoliko kasneje. Posredovanje pa je bilo vsekakor legitimno in v duhu načela odgovornosti za zaščito, ki se je v okviru OZN uveljavilo šest let kasneje, torej leta 2005. Tudi ob pomoči naše države. Načelo med drugim zajema tudi zaščito prebivalstva pred nasiljem lastnih oblasti. Naj spomnim, da se takrat v Sloveniji nismo spraševali, zakaj so v IFOR in SFOR, z Natom vodenih mirovnih operacijah v BiH, vojaki iz Kanade ali Portugalske, torej daleč od svojih domov. Natu smo bili hvaležni ali pa bi vsaj morali biti. Slovenija je od posredovanja Nata v naši južni soseščini seveda imela velike koristi. Ohranjena so bila življenja sorodnikov številnih naših državljanov, popustil je pritisk na desettisoče beguncev na našo državo, obnovili smo gospodarsko sodelovanje s tem delom Evrope, k nam so se začeli vračati turisti itd.

Tudi danes ob vse prej kot dobrih obetih odnosov v mednarodni skupnosti Evropejcem in s tem Slovencem vsekakor ne more biti vseeno, kaj bo z evroatlantskimi integracijami in s tem tudi Natom. Spomniti velja na dogajanja na vzhodu Evrope, pa na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, na še vedno nestabilen Balkan, na mednarodni terorizem itd. Nato je za zdaj, kot rečeno, uspešno opravil svoje poslanstvo in kljuboval pritiskom od zunaj, v prvi vrsti s strani Sovjetske zveze in kasneje Rusije, ter tudi prebrodil notranje težave (različni pogledi držav članic na sueško krizo, na vojno v Vietnamu in Iraku, na odklone v posameznih državah članicah od liberalnodemokratičnih vrednot, na katerih sloni zavezništvo).

Resnejša razhajanja znotraj Nata so si sledila v intervalih 10 do 15 let. V zadnjem času vzbujajo skrb razhajanja ZDA z evropskimi državami glede klimatskih sprememb, nuklearnega sporazuma z Iranom, nekaterih trgovinskih vprašanj, plinovoda Severni tok 2… Skrbi tudi odnos Donalda Trumpa, predsednika ZDA, do samega Nata. V nasprotju s svojimi predhodniki je pred časom podvomil o smiselnosti ameriškega članstva v njem in o zavezniški solidarnosti v skladu s členom 5 washingtonske pogodbe. V njem je zajeto načelo »vsi za enega, eden za vse«. Če je napadena ena, so napadene vse članice in se torej branijo skupaj. Svoje izjave je sicer popravil, vendar ne najboljši občutek ostaja. Treba ga je odpraviti.