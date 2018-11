V Bad Hersfeldu po navedbah sindikata Verdi trenutno stavka 200 delavcev, stavka pa naj bi trajala do sobote zvečer in zajela skupno 600 ljudi. V Leipzigu pa stavka okoli 300 delavcev, prav tako naj bi stavka trajala do sobote zvečer. Obstaja možnost, da bodo zaradi stavke zamujale pošiljke, navaja dpa.

Nezadovoljstvo med delavci v Amazonu se kopiči že več let, Verdi si za kolektivno pogodbo za okoli 16.000 zaposlenih pri Amazonu v Nemčiji prizadeva od leta 2013. Delavci zahtevajo, naj jih Amazon plača v skladu s kolektivnimi pogodbami za sektorja trgovine na drobno in poštnih naročil. Amazon vztraja, da je lahko tudi brez kolektivne pogodbe pošten in odgovoren delodajalec.