»Vendar huliganstvo k nogometu ne sodi! Na stadion ne sodijo rasistični in ksenofobni transparenti in slogani. Na stadion ne spada razbijanje in uničevanje opreme. Obsojamo obnašanje obeh navijaških skupin med in po zadnjem derbiju, 27. oktobra v Mariboru. Zmerjanje in pljuvanje po predsedniku nasprotnega moštva je nedopustno. Metanje stolov po igrišču je tudi nedopustno. Metanje bakel v otroka pa je popolnoma nesprejemljivo,« je del odprtega pisma, dostopnega na spletni strani politične stranke Levica, v katerem izpostavljajo, da je klub naredil premalo, da bi izkoreninil huliganstvo lastnih navijačev.

»Pozivamo NK Maribor, da naredi najprej red pri sebi in neha podpirati in braniti Viole ter njihova nesprejemljiva ravnanja. Napadi Viol na trenerje, ki so se zgodili v preteklosti, niso bili ustrezno sankcionirani. Prav tako uničevanje stolov in druge opreme na stadionu, kot tudi ne metanje bakel in drugih pirotehničnih sredstev. Upravičeno se sprašujemo, kako dolgo še bo NK Maribor to dopuščal? Kaj se mora zgoditi, da bo nasilju rekel NE?! Kdaj boste huliganom prepovedali oglede tekem? Kdaj boste zahtevali od varnostne službe, da svoje delo opravlja tako, da vnos bakel in drugih prepovedanih predmetov ne bo več mogoč? Kdaj boste prepovedali vstop na tribune kršiteljem?«

Ob tem Levica Maribor opozarja, da bo Mestna občina Maribor v prihodnjih letih financirala obnovo stadiona Ljudski vrt. »Najmanj, kar lahko Mariborčani, torej financerji obnove, pričakujemo od NK Maribor, je resno prizadevanje, da bomo lahko vsi spremljali nogometne tekme NK Maribor v miru in brez strahu pred huliganstvom.«