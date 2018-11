Preiskovalci so ugotovili, da je 33-letnica med 3. septembrom 2016 in 31. oktobrom letos v različnih predelih Zagreba oropala šest bencinskih postaj in šest kioskov. Praviloma je odtujila denar in cigarete.

Kot so pojasnili, je med ropi obraz poskušala zakriti z ruto, sončnimi očali in kapo s ščitnikom, zaposlenim pa je grozila s plastično pištolo. Objavili so tudi fotografije zamaskirane ženske, ki so jih posnele nadzorne kamere med ropi.