Prvi amandma besedno zvezo Republika Makedonija spreminja v Republika Severna Makedonija, je na novinarski konferenci povedal premier, kot poroča makedonska tiskovna agencija MIA. Z drugim amandmajem bodo medtem v preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države.

Po premierjevih besedah bodo s tretjim amandmajem dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti pa potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese Makedoncev v tujini. Zaev je ob tem povedal, da so zgoraj navedeni predlogi amandmajev preprosti, ne vsebujejo ničesar spornega in so v skladu z mednarodnimi standardi. S tem si po njegovih besedah zaslužijo podporo vseh makedonskih poslancev. Pri pripravi predloga je sodelovalo tudi osem poslancev, ki so oktobra podprli začetek postopka spreminjanja ustave za spremembo imena države v skladu s sporazumom, ki sta ga državi podpisali junija.