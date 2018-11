Predstavnik galerije je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass dejal, da so se mladenka in še tri prijateljice v galeriji vedle »zelo neprimerno«. Kljub vsemu se lokalne oblasti proti mladenki niso odločile sprožiti kazenskega postopka, saj njeno dejanje ni bilo namerno. So pa umetnini poslali v pregled strokovnjakom, ki bodo ocenili nastalo škodo.

Serijo bakrorezov Los Caprichos (Domislice) je v letih 1797 in 1798 ustvaril španski umetnik Francisco de Goya, ki jih je nato Dali ob vsesplošnem zgražanju v svojem slogu poustvaril v 70. letih minulega stoletja. Poškodovani deli španskih umetnikov sta bili tudi v ruski galeriji predstavljeni skupaj, v sklopu postavitve z naslovom Caprichos.

Dali (1904-1989) je na podlagi študija psihoanalize razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izjemen slikar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj. Medijsko in tržno je bil zelo spreten umetnik, ki je znal ustvariti in gojiti kult o svojem geniju. Njegova dela na umetniškem trgu dosegajo visoke vrednost.