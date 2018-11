Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) sumi, da sta se 56-letni državljan ZDA in 55-letni državljan Nigerije od sredine septembra do konca oktobra povezala z več osebami iz drugih držav zaradi nakupa, prevoza in tihotapljenja kokaina na Hrvaško, s katerim je organizator kriminalne skupine nameraval plačati večjo količino različnega orožja in streliva na Hrvaškem.

Kokain sta nabavila v Afriki in ga skrila v letalo, ki je v lasti podjetja prijetega Američana. Nato sta mamila visoke kakovosti prepeljala iz Malija na zagrebško letališče, je na svoji spletni strani objavil Uskok.

Pred prijetjem dvojice je hrvaška policija v ponedeljek aretirala tudi 54-letnega državljana Kolumbije, ki je »trgovec z mamili, povezan s teroristi«, danes poroča Jutarnji list. Kot poudarja časnik, je imela ameriška agencija za boj proti mamilom (DEA) več mesecev informacije, da Ansar al Din sodeluje s kolumbijskim mamilarskim kartelom pri nabavi raket zemlja-zrak. Trojico so v Zagrebu prijeli v sodelovanju z ameriškimi preiskovalci. Kolumbijskega državljana bodo izročili ZDA, ameriškemu in nigerijskemu državljanu pa bodo sodili na Hrvaškem, napoveduje zagrebški časnik.