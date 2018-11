Zaradi zemeljskega plazu je več vasi v Bellunu odrezanih od sveta. Cestne povezave si prizadevajo vzpostaviti reševalne ekipe iz vse regije. Na območju so danes zaprte šole. Župan mesta Belluno Jacopo Massaro je pozval tamkajšnje prebivalce, naj prekuhavajo vodo.

»Razmere so dramatične. Celotne vasi so brez elektrike, cest ni več. Takoj je treba očistiti ceste in poskrbeti, da bodo manjkajoči deli zgrajeni na novo,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA poudaril predsednik dežele Veneto Luca Zaia.

Gladina reke Pad je zaradi obilnega deževja v zadnjih 24 urah narasla za dva metra in pol. Kmetijsko združenje Coldiretti je sporočilo, da je zaradi neurij že za več milijonov evrov škode v kmetijstvu.

Severe wind damage in Val Visdende, Veneto, NE Italy (~1300 m) after the windstorm on October 29-30. Report: L'Amico del Popolo pic.twitter.com/mioJyV9TGN — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 2, 2018

Močan veter je opustošil gozdove tudi na Južnem Tirolskem. Kot so tvitnili italijanski gasilci, je podrtih več tisoč dreves, območje pa z zraka spominja na palčke pri družabni igri Mikado. Med prizadetimi je tudi dolina Fiemme, znana po smrekovem lesu, ki se uporablja za glasbila.

Razmere so še naprej težke tudi v deželi Ligurija na severozahodu Italije. Cesta do letovišča Portofino je po neurjih, ki so pustošila v minulih dneh, močno poškodovana in ni prevozna. V kraju je prekinjena tudi oskrba s plinom.

Na Siciliji pa je v pokrajini Agrigento zaradi zemeljskih plazov po močnem deževju od sveta odrezanih več hiš.

Neurja, ki po Italiji pustošijo od minulega konca tedna, so povzročila veliko gmotno škodo, zahtevala pa so tudi najmanj 17 smrtnih žrtev.

Pristojne oblasti so opozorilo pred močnim vetrom in obilnim deževjem za danes izdale za dele Toskane in Umbrije, pa tudi za Lacij, Kampanjo in Sicilijo.