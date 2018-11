Kot je društvo v sredo še zapisalo v izjavi za javnost, pričakujejo, da bodo predstavniki Slovenije v Bruslju, Rimu in Trstu sporočili italijanskim oblastem in demokratični javnosti v Evropi, da shod neofašistov v Trstu žali čustva in tradicije odporništva, s tem pa tudi zanika vsebino celotne demokratične ureditve povojne Evrope. V društvu so prepričani, da bi pristojne oblasti v Italiji na podlagi ustave in zakonov, ki prepovedujejo obujanje fašistične stranke, morale preklicati dovoljenje za shod gibanja CasaPound.

Italijansko skrajno desničarsko gibanje CasaPound shod pripravlja ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni, na njem pa pričakujejo več tisoč ljudi. Oblasti shoda kljub številnim pozivom organizacij, združenj, sindikatov, šol in posameznikov niso prepovedale, češ da za to ni pravne podlage. So pa omejile traso shoda, ki se ne bo smel približati Rižarni, Narodnemu domu in spomeniku bazoviškim junakom.