Tretja ekipa na vzhodu Montreal Canadiens je s 6:4 odpravila aktualne prvake iz Washingtona. Ekipi sta bili poravnani vse do zadnje minute tekme, ko je na semaforju washingtonske Capital One Arena še kazalo 4:4. Nato je najprej 22 sekund pred koncem s samostojno akcijo goste v vodstvo popeljal center Max Domi, po sledečem sodnikovem metu pa je prazno mrežo po vsega dveh sekundah zatresel še krilni napadalec Joel Armia.

Hokejisti Montreala so s tem podrli rekord, ki sta si ga delili dve ekipi. V razmaku treh sekund je namreč uspelo leta 1935 zadeti moštvu St. Louis Eagles, njihov dosežek pa so leta 2004 ponovili Minnesota Wild. Dva zadetka v dveh sekundah sta sicer že bila dosežena na tekmah med St. Louis Blues in Bostonom leta 1987 ter med Minnesoto in Columbusom leta 2016, vendar zadetkov v obeh primerih ni dosegla ista ekipa.