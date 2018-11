Načelnica britanske policije Cressida Dick je v začetku septembra po intervjuju za britansko radijsko postajo LBC prejela dokumentacijo, v kateri je opisanih 45 primerov, vključno s sporočili članov te opozicijske stranke na družbenih omrežjih.

LBC je dokument, ki ga je pridobil, že pred tem pokazal nekdanjemu policistu Maku Chishtyju, ki je ocenil, da je treba 17 primerov prijaviti policiji. Še štirje primeri so medtem potencialni zločini rasnega sovraštva.

Kot je danes za britansko javno radiotelevizijo BBC pojasnila načelnica, zdaj preiskujejo to dokumentacijo, »saj se zdi, da gre za kazniva dejanja«. Ne gre pa za preiskavo same stranke, je zatrdila.

»Tožnik trdi, da gre za zločine iz sovraštva proti Judom,« so zapisali na policiji in dodali, da so preiskavo sprožili po preučitvi dokumentacije. Zdaj potekajo posvetovanja z britanskim tožilstvom, ki po preiskavi odloči o vložitvi obtožnic.

Laburisti so sporočili, da še niso bili obveščeni o preiskavi, a so pripravljeni sodelovati s policijo. »Laburistična stranka ima robusten sistem za preiskave pritožb domnevnih kršitev strankinih pravil s strani članov stranke,« so zapisali. »Če kdo meni, da je bil žrtev zločina, mora o tem po običajni poti obvestiti policijo,« so poudarili po poročanju BBC.