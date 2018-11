Skupine so sistematično izkoriščale državo z navajanjem lažnih podatkov o družinskih članih, bivališčih ali zaposlitvah, da bi dobili pomoč za dolgotrajno brezposelne, znano kot Hartz IV. Ta pomoč v Nemčiji znaša 409 evrov mesečno, prejemnikom pa običajno pripada še otroški dodatek in pomoč za plačilo stanarine.

Nemška vlada je v odgovoru zapisala, da na določenih urbanih območjih primanjkuje zaposlenih na vladnih uradih za zaposlovanje, ki so pristojni za izplačilo socialnih transferjev, zato ne morejo preverjati točnosti podatkov.

Že marca so pristojne oblasti izrazile zaskrbljenost nad organiziranimi zlorabami socialnega sistema, pri čemer so omenjale dobro organizirane združbe, ki so v Nemčijo vozile ljudi iz revnejših držav, kot sta Bolgarija in Romunija, jih lažno zaposlovale in navajale še druge lažne podatke, da so pridobile sredstva v okviru Hartz IV. Večino sredstev so združbe zadržale zase, še poroča ARD na svoji spletni strani.