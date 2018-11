Kot so zapisali pri NZS, bo Benedejčič reprezentanco prevzel opogumljen tudi z odličnimi nastopi, ki jih je pod njegovim vodstvom prikazala kadetska reprezentanca Slovenije, ko se je pred dnevi v konkurenci Avstrije, Bolgarije in Malte uvrstila v elitni del kvalifikacij za EP 2019 do 17 let. Pri vodenju dveh tekem mu bo pomagal Robert Englaro, ki je bil tudi del strokovnega štaba, ko je bil selektor Kavčič.

Devetinštiridesetletni Benedejčič, v klubski karieri je igral za Koper, Olimpijo, Rijeko in Korotan Prevalje, je sicer nekdanji slovenski reprezentant, za izbrano vrsto je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zbral osem nastopov in se je v zgodovino vpisal kot prvi strelec za Slovenijo. Zadel je na prijateljski tekmi proti Estoniji 3. junija 1992 v Tallinnu za 1:1.

NZS je s Kavčičem prekinila sodelovanje 17. oktobra po nizu slabih izidov in iger slovenske vrste. Ta je pod njegovim vodstvom začela s porazoma na prijateljskih tekmah proti Avstriji v gosteh (0:3) in Belorusiji doma (0:2).

Zatem je dobila prijateljsko tekmo v Črni gori (2:0), rezultatsko in igralno pa se ni dvignila niti v ligi narodov, kjer je izgubila uvodne tri tekme. Najprej doma z 1:2 proti Bolgariji, nato z 1:2 na Cipru, sledil je poraz na Norveškem z 0:1, nazadnje pa še remi z 1:1 doma proti Cipru.

Tako se je Slovenija znašla v nezavidljivem položaju, kar zadeva obstanek v ligi C v tej ligi narodov. Z vsega točko je na zadnjem mestu skupine 3, pred njo so Norveška in Bolgarija s po devetimi točkami ter Ciper s štirimi točkami.