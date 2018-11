V soboto bo do jutra dež večinoma ponehal, najkasneje na severozahodu. Dopoldne se bo na zahodu in v višjih legah delno razjasnilo, drugod se bo večinoma zadrževala nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do okoli 22 stopinj.

V nedeljo bo v zahodni Sloveniji ter v hribih delno jasno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno in povečini suho. V ponedeljek bo v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho.

Plitev ciklon se iznad zahodnega Sredozemlja pomika proti Italiji. Vremenska fronta se zadržuje nad osrednjim Sredozemljem, severozahodnim Balkanom in srednjo Evropo. Od juga doteka k nam topel in vlažen zrak.