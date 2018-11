Pasivna hiša je energijsko izredno učinkovita, za ogrevanje porabi na leto največ 15 kWh/(m2a), preračunano v kurivo to pomeni 1,5 litra kurilnega olja ali 1,5 kubičnega metra zemeljskega plina na kvadratni meter ogrevane površine. Za večino ljudi je to nepredstavljivo nizek strošek. Večinoma pri nas stavbe porabijo od 5- do 10-krat več. Poraba je odvisna od starosti in s tem povezanih zahtev po toplotni zaščiti stavb v obdobju gradnje.

Informacije iz prve roke

Z velikim številom energijsko učinkovitih hiš, s katerimi se ponašamo v Sloveniji, so se nabrale tudi bogate izkušnje, pridobljene tako v načrtovanju in gradnji kot tudi z bivanjem. Dnevi pasivne hiše so priložnost pridobivanja informacij o bogatih izkušnjah načrtovalcev in projektantov ter izvajalcev in predvsem investitorjev. Ti lahko olajšajo odločitev bodočih investitorjev – pomagajo z nasveti, kako priti do odločitve za gradnjo pasivne hiše, kako poiskati arhitekte, projektante, izvajalce, ne nazadnje tudi, kako pridobiti nepovratne finančne spodbude Eko sklada in ugodne kredite za okoljsko naložbo, kar pasivna hiša gotovo je. Pomembne so informacije iz prve roke o stroških ogrevanja v pasivnih hiši – na letni ravni je raba električne energije okrog 500 do 600 evrov in vključuje energijo za ogrevanje, prezračevanje, razsvetljavo in vse gospodinjske naprave (odvisna je seveda tudi od velikosti hiše). Udeležence predavanj običajno tudi zanima, kako deluje sistem prezračevanja v pasivni hiši – ob obisku že zgrajenih pasivnih hiš lahko kakovost zraka občutijo sami.

Dnevi pasivne hiše so namenjeni vsem, ki razmišljajo o gradnji ali prenovi hiše. Hišo se gradi za prihodnost, za vsaj nekaj desetletij, in ni razloga, da ne bi gradili v skladu s trenutnim znanjem stroke. Standard pasivna hiša sicer ne prinaša drastičnih preobratov – prej bi lahko rekli, da je pri načrtovanju in gradnji treba dosledno upoštevati znanja, ki so prisotna že dolgo. Gre za preprečevanje toplotnih izgub prek toplotnih mostov in skozi netesna mesta oziroma špranje v zunanjem, toplotno dobro izoliranem ovoju stavbe. In danes obstajajo znanje in tudi gradiva in komponente, ki omogočajo izvedbo kakovostnega toplotnega ovoja stavbe.