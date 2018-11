Ne le, da se 39-letni Jimmie Aakesson ni sestal še z nobenim predstavnikom drugih strank, z nobenim ni niti govoril po telefonu. Jezen je, ker obravnavajo Švedske demokrate »kot bolezen«, in trdi, da bo onemogočil vsakega kandidata za premierja, če v zameno ne bo dobil »političnih jamstev«. Pravi tudi, da se ne boji novih volitev.

Za zdaj ne trem strankam levice ne štirim strankam zmerne desnice ne kaže, da bi lahko uspele s svojim kandidatom, potem ko sta obe skupini strank na volitvah dobili vsaka okoli 40 odstotkov glasov in zmerna desnica še naprej zavrača skrajno desnico. Sicer konservativci, krščanski demokrati, centristi in liberalci tudi na občinski ravni večinoma niso pripravljeni sodelovati s Švedskimi demokrati. V Stockholmu pa so Zeleni podprli župansko kandidatko zmerne desnice, ki pa se je zato morala odpovedati zimskim olimpijskim igram 2026.

Toda v nekaterih manjših občinah na jugu Švedske je skrajni desnici uspelo pridobiti zmerne desničarje kljub drugačnim navodilom strankarskih voditeljev iz Stockholma. Tako so v Hörbyju, ki ima 15.000 prebivalcev, konservativci in krščanski demokrati napovedali podporo županskemu kandidatu Švedskih demokratov. Podobno je v še manjšem Sölversborgu, kjer bo s podporo istih strank za županjo izvoljena Aakessonova žena.

Pritisk iz baze

Več sto lokalnih politikov iz vrst konservativcev pa je vodstvo stranke že pozvalo, naj poskuša doseči kompromis s Švedskimi demokrati. Podpira jih je tudi nekaj lastnikov velikih podjetij. Menda se bo pritisk baze v naslednjih mesecih še stopnjeval, saj po anketi, izvedeni konec oktobra, že 45 odstotkov volilcev konservativcev podpira sodelovanje s Švedskimi demokrati; še konec septembra je bilo takih 33 odstotkov. Obstajajo pa tudi pozivi proti, med drugim je 40 lastnikov švedskih visokotehnoloških podjetij nedavno pozvalo politične voditelje, naj »ne popuščajo glede vrednot«.

Voditelj konservativcev Ulf Kristersson, ki je kandidat zmerne desnice za premierja, je navzven še naprej proti opiranju na Švedske demokrate. A sredi oktobra jim je že malce popustil, ko je, sicer neuspešno, predlagal vlado brez centristov in liberalcev, a s podporo obojih. A sta stranki zavrnili podporo manjšinski vladi, ker bi lahko preživela le s podporo skrajne desnice. Stranki centristov in liberalcev, ki nočeta sodelovati ne s skrajno desnico ne z radikalno levico, od Kristerssona zahtevata, da pridobi socialdemokrate in zelene, a je voditelj socialdemokratov in dosedanji premier Stefan Löfven to možnost že odločno zavrnil.

Še vedno pa Aakesson ni pripravljen podpreti Kristerssona za premierja, dokler ne dobi ustreznih jamstev, predvsem pa dokler se ne bo srečal z njim. Vsekakor bi Aakesson rad videl, da bi Švedski demokrati postali to, kar je skrajno desna Danska ljudska stranka, na katero se opira manjšinska vlada. Za zdaj pa so bolj podobni francoskemu Nacionalnemu zboru (nekdanji Nacionalni fronti), s katerim se noče povezovati nobena druga parlamentarna stranka. Gre za to, da so Švedski demokrati nastali iz neonacističnih skupin. Sicer Aakesson sam nikoli ni bil rasist, se pa z njimi druži.