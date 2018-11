Če je Marcel Hirscher najboljši alpski smučar na svetu, je največji gospod zunaj belih strmin Aksel Lund Svindal. Nekaj tujih novinarjev, med njimi tudi kakšen Avstrijec, nam pravi, da ga lahko pišejo z velikim G. Torej Gospod. Tega naziva Norvežanu ni dal nihče. Z odprtostjo, dostopnostjo, uspehi in karizmo, s čimer izžareva v svetovnem pokalu, si ga je prislužil sam.

Ob uvodu svetovnega pokala v Söldnu je 35-letni Norvežan znova navduševal z odprtostjo. Ko je razjarjen nemško govoreči televizijski novinar dvignil glas, da odgovarja tiskanim medijem že 15 minut, medtem ko ga kamera čaka, se je Svindal mirno obrnil proti njemu. Dejal mu je, naj se umiri, naj bo potrpežljiv, saj bo prišel tudi do njega. Svindal je pokazal redko vrlino najboljših športnikov na svetu, ki jih v večini najbolj zanimajo kamere, pišočim novinarjem so dostopni, če imajo ob sebi fotografa, »radijci« brez kamere in fotoaparata pa znajo biti odvečni.

Svindal ima tako poškodovano in izrabljeno koleno, da mu specialisti napovedujejo težke življenjske korake in boleč vstop v starejša leta. Priznava, da čuti strašanske bolečine, da je vsak nov dan negotov. »Težko mi je gledati smučarje, ki precej bolj kot jaz garajo za uspeh. Mečejo se po strminah, garajo v fitnesih, kot bi dvigovali uteži na olimpijskih igrah, na koncu pa na tekmi zaostanejo za menoj. Življenje včasih res ni pravično. Toda tudi jaz se vsak dan borim po svojih najboljših močeh. Kondicijo ohranjam z vadbo, ki mi jo omogoča telo. Naj gre za kolesarjenje, dviganje uteži ali smučanje. Najslabše je, ko ne morem delati ničesar. Takrat se sprašujem, kaj mi je vsega treba. Odgovor dobim hitro. Dokler se mi ljubi garati, si želim tudi tekmovati,« odgovarja Svindal.

Vseeno mu je, kdo plača

Svindal bo februarja prihodnje leto v Areju znova kandidat za zmagi v hitrih disciplinah. Če bo le nastopil. Pred enajstimi leti je bil glavni zvezdnik prvenstva na Švedskem, kjer je postal svetovni prvak v veleslalomu in smuku. Kasneje je osvojil še tri zlate kolajne na svetovnih prvenstvih ter številna druga odličja. »Daleč je še Are. Bolj me zanima sedanjost. Upam, da bom tekmoval,« odgovarja. »Najbolj mi je v tej sezoni žal, da sem veliko treniral sam. Norveško alpsko smučanje krasi sistem, v katerem veliko časa treniramo skupaj in smo dobri prijatelji. Ker je bil vsak moj dan negotov, se nisem toliko udeleževal reprezentančnih akcij, zato sem pogrešal družbo. Predvsem Jansruda in Kildeja,« priznava.

Med številnimi odgovori se je Svindal v Söldnu dotaknil tudi osebnega sponzorstva. Znano je, da predlani norveška smučarska zveza Henriku Kristoffersnu ni dopustila, da bi nosil ime osebnega sponzorja na čeladi, medtem ko je Svindal lahko imel takšen privilegij in posledično služil precej višje denarne zneske. Kristoffersen Svindalu tega ni nikoli očital, saj je vedel, da je starejši rojak pogodbo podpisal v drugih časih, ki so dopuščali takšne stvari. »Menim, da bi morala pri tej zadevi mednarodna smučarska organizacija sistemsko rešiti težavo. Ona je tista, ki ima moč, da določi, kaj je dopuščeno in kaj ne. Njene članice se morajo navsezadnje s sklepi strinjati, sicer njihovi športniki ne morejo tekmovati. Veste, športniki smo zgolj lutke. Dogovori o tem, kdo bo plačal nagrade, potekajo drugje. Mi le tekmujemo ter smo za svoje delo nagrajeni. Meni je navsezadnje vseeno, ali polovico zasluženega zneska plača sponzor, polovico pa njegova zveza,« razmišlja Svindal.