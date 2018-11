Trenutno največji okoljski projekt, ki se financira tudi s sredstvi evropskega kohezijskega sklada, je projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občin Vodice in Medvode ter predvsem Mestne občine Ljubljana. Projekt je ocenjen na 111 milijonov evrov brez davka, pri čemer bo kohezijski sklad prispeval kar 69 milijonov, država pa še dodatnih 12 milijonov. Projekt predvideva na območju občin Medvode in Vodice gradnjo kanalizacijskega omrežja in povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, ki bo odpadne vode iz Vodic in Medvod pripeljal do centralne čistilne naprave v Zal