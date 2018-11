Na društvo Delavska svetovalnica se je obrnilo več delavcev podjetij Gradbeništvo Ravmanovski in Tina gradnje, ki ju obvladuje Remzit Ravmanovski. Delavci poročajo o čezmernem delu, prenizkem plačilu in ponarejanju dokumentov, v Delavski svetovalnici pa pozivajo k vzpostavitvi odgovornosti znotraj podizvajalskih verig vse do glavnega izvajalca in naročnika.

Več kot 200 ur na mesec za 3,30 evra na uro Med referencami Gradbeništva Ravmanovski so veliki ljubljanski projekti, trenutno pa je podjetje podizvajalec Strabaga na gradbišču novega na