Pri košarkarski Olimpiji vsaj za trenutek lažje dihajo. Na tekmi 4. kroga Fibine lige prvakov so zmaji na gostovanju porazili Oostende in tako ohranili realne možnosti za preboj v drugi del tekmovanja. Proti belgijskemu prvaku je blestel Jan Špan, ki je dosegel 23 točk. 25-letni Ljubljančan je v letošnji sezoni daleč najbolj konstanten igralec v moštvu trenerja Zorana Martića.

Olimpija proti Oostendeju sicer znova ni pokazala navdušujoče predstave, a je Martić lahko zadovoljen z dejstvom, da njegovi igralci niso pokleknili pod pritiskom, saj so v drugem polčasu zaostajali za osem točk. Za to sta v prvi vrsti zaslužna Špan in Miha Lapornik, ki je bil z 18 točkami drugi strelec zmajev. Ker je bil obračun s psihološkega vidita daleč od lahkega, je Martić svoje igralce po tekmi pohvalil za pomemben uspeh.

Ljubljančani, ki se jim je iz italijanskega Roseta predčasno znova priključil Marko Simonović, so tako prvič v letošnji sezoni prišli do zaporednih zmag, saj so pred gostovanjem v Belgiji v državnem prvenstvu zabeležili uspeh proti Šentjurju. Že jutri pa jih čaka nova preizkušnja, ko bo v Stožicah gostovala Primorska. Koprčani so v letošnji sezoni v izjemni formi, saj so do zdaj klonili le enkrat, ko je bila od njih boljša Rogaška. Še vedno je svež spomin tudi na njihovo zmago v superpokalu, ko so Olimpijo v Tivoliju porazili z 12 točkami razlike. »Primorska letos igra odlično, zmaga pa bi bila za nas lepa popotnica pred tekmo z Budućnostjo,« pravi trener Olimpije Zoran Martić, strateg Primorske Jurica Golemac pa pravi: »Časa za počitek po tekmi z Lovćenom v 2. ligi ABA ni veliko. Praktično nas do tekme v Ljubljani čaka le videoanaliza tekmecev.«