Ni čudno, da je še Darko Milanič tekel, skakal in kričal, ko je objel Jasmina Mešanovića. Maribor se je v zadnjih izdihljajih izvlekel v Domžalah. Polfinale pokala je vijoličastim prinesel Alexandru Cretu z dragocenim prvencem z glavo, potrdil pa Mešanović z lobom. Milaniču je šlo po porazu v derbiju in dveh zaporednih pokalnih izpadih z Olimpijo že zelo na tesno. »Način, ki sem ga pokazal, ne bo zadnji,« je svojo reakcijo pojasnil trener Maribora.

S pomočnikom Sašo Gajserjem sta se večkrat pogovarjala, ker nista mogla verjeti, da je »neverjetno igrati tako dobro in biti v zaostanku 0:2«. Maribor je sicer prevladoval, vendar s takšno postavitvijo – brez kaznovanega Dina Hotića, utrujenega Amirja Derviševića in poškodovanega Jana Mlakarja – ni našel igralca, ki bi naredil razliko. Domžale so potrpežljivo čakale in dočakale napaki v obrambi vijoličastih: Adam Gnezda Čerin je zadel z glavo po oklevanju obrambe, Senijad Ibričić pa iz enajstmetrovke, ki jo je živčno zakrivil Saša Ivković.

»Imeli smo pobudo, tudi tekma je šla po naših željah,« je po obračunu dejal Simon Rožman. Tekmo so po njegovem pametno peljali, odločila pa je netipična situacija, ki je prinesla Cretuju prvenec. Domžal se po prepričanju Rožmana, ki je stotič vodil rumeno družino, drži smola, ki se je začela že z evropskim izpadom proti Ufi. »Čustven naboj, ki smo ga dobili s takšno končnico, bo nedvomno velik in zelo pomemben,« pa je sklenil Milanič, ki je po drugem golu domačih hitro reagiral in v paketu opravil vse tri menjave.

Olimpija tretjič, Aluminij drugič zapored, Mura prvič Olimpija je svoje delo opravila že s petardo v Kopru, je pa Zorana Barišića po zmagi v Ljudskem vrtu vseeno zanimalo, kakšen bo karakter njegove zelo premešane ekipe. Z zadetkom, drugim v zeleno-belem dresu, se je znova izkazal Ivan Lendrič, ki sicer dobiva v prvenstvu drobtinice, v Stožicah pa je izenačil, potem ko je Erik Baša pospravil v mrežo odbitek Nejca Vidmarja. Če je Olimpija že tretjič zapored v polfinalu, je Aluminiju, ki so ga zmaji lani premagali v finalu, to uspelo drugič. »Imeli smo kapital iz prve tekme, danes smo se bolj prepustili dogajanju na igrišču,« je povedal Oliver Bogatinov, ponosen zlasti na garanje fantov, ki v Kidričevem na zadnjih šestih tekmah niso prejeli gola. Krško je, kot je ocenil Alen Šćulac, napredovanje zapravilo na prvi tekmi, na povratni pa v obračunu, kjer je bil dobro razpoložen Marko Zalokar, zaman zahtevali enajstmetrovko. »Tudi mi majhni bi radi igrali nogomet, očitno ga ne smemo,« je bil za Televizijo Slovenija kritičen Šćulac. Da manjši vseeno lahko premagajo večje, pa je pokazala Mura. Že leta 2015 je kot tretjeligaš izločila Gorico, tokrat pa so jo premagali tako na prvi tekmi v gosteh kot na Fazaneriji. Obakrat so Gorici, ki se je vseeno predstavila v udarni postavi, zabili po tri zadetke.

Mura – Gorica 3:2 (1:1), prva tekma 3:0 Strelci: 1:0 Maroša (6.), 1:1 M. Kavčič (17.), 2:1 Horvat (51.), 3:1 Karničnik (65.), 3:2 Smajlagić (83). Stadion Fazanerija, gledalcev 1000, sodnik: Glažar (Hajdina), rumeni karton: Kouter; Celcer; rdeči karton: Filipović (92.) Mura: Obradović, Pucko, Kurbus, Bošković, Rebernik, Maruško (od 76. Kouter), Lorbek (od 66. Kozar), Karničnik, Horvat, Šušnjara (od 76. Bobičanec), Maroša, trener: Šimundža. Gorica: Sorčan, Celcer, T. Kavčič (od 46. Tomiček), Lipušček, M. Kavčič, Curk, Kolenc (od 63. Jermol), Osuji (od 71. Smajlagić), Grudina, Kotnik, Filipović, trener: Srebrnič.

Domžale – Maribor 2:2 (1:0), prva tekma 0:1 Strelci: 0:1 Gnezda Čerin (36.), 0:2 Ibričić (76. iz enajstmetrovke), 1:2 Cretu (92.), 2:2 Mešanović (93.) Športni park Domžale, gledalcev 1600, sodnik: Žnidaršič 6 (Kranj), rumeni kartoni: Melnjak, Ibraimi, Podlogar; Klinar, Pihler, Mešanović, Zahović, Felipe Santos. Domžale: Mulalić 6, Klemenčič 6, Dobrovoljc 6, Melnjak 6, Sikošek 6,5, Gnezda Čerin 7, Mujan 6,5 (od 71. Ibraimi 6), Hodžić 6,5, Ibričić 7, Podlogar 6 (od 90. Žužek -), Vuk 6 (od 81. Nicholson 6), trener: Rožman 6. Maribor: Pirić 6, Klinar 6,5, Ivković 5,5 (od 78. Šuler 6), Rajčević 6, Viler 7, Cretu 7, Vrhovec 6,5, Pihler 6 (od 78. Felipe Santos 6,5), Bajde 6 (od 78. Tavares 6,5), Mešanović 7, Zahović 6, trener: Milanič 6,5. Igralec tekme: Alexandru Cretu (Maribor). Streli v okvir gola: 4:6, streli mimo gola: 3:6, koti: 2:5, prekrški: 14:29, prepovedani položaji: 3:6, posest žoge (v odstotkih): 44:56.

Aluminij – Krško 0:0, prva tekma 2:2 Športni park Kidričevo, gledalcev 100, sodnik: Perić (Kranj), rumeni kartoni: Muminović, Kontek, Maloku, Marinšek; da Silva, Ejup, Ogrinec, Vekić Aluminij: Kovačić, Kontek, Petrović, Trdina (od 69. Kidrič), Maloku (od 85. Leko), Muminović, Ploj, Horvat (od 80. Marinšek), Tahiraj, Martinović, Krajnc, trener: Bogatinov. Krško: Frelih, Brekalo, Ristovski (od 77. Vukušić), da Silva, Vekić, Kulinitš, Volarič, Kovačič (od 46. Ogrinec), Ejup, Perić (od 74. Mandić), Štefulj, trener: Šćulac.