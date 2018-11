Nekaj let kasneje se je, še nezaceljena, a junaška junakinja Bronja proti bolezni prisiljena boriti še za lastno življenje, in ko si naposled malo oddahne – pa z njo bralec – med plezalno nesrečo v gorah umre še njen brat. »Včasih poljubi moje lase. /.../ Takrat me zaboli vse, ker to, da jaz sem, je manj, kakor to, da Roka ni,« takrat pove o babici Dadi, eni najbolj minimalistično, a uspešno profiliranih ključnih protagonistk obravnavanega dela, in tik pred koncem se poslovi tudi Dada. Tovrstne življenjske prelomnice, ki bi jim z oznako »žalostno« zgolj odvzemala razsežnost bol