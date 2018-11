Znanstveniki v središču Rimske ceste prvič opazujejo materijo v bližini tako imenovane točke brez povratka ali pod dogodkovnim horizontom, kjer črna luknja s svojo maso brezpogojno proti notranjosti vleče materijo. Skupina mednarodnih znanstvenikov opazuje skupke plinov, ki s 30 odstotki svetlobne hitrosti drvijo okoli črne luknje.

Črne luknje ustvarjajo velikansko gravitacijsko polje, ki mu ne more pobegniti niti svetloba. Po prevladujoči teoriji nastanejo, ko veliki zvezdi na koncu življenjske dobe poide gorivo in se začne sesedati sama vase. Zatem lahko začne goltati druge zvezde in rasti, lahko pa prihaja tudi do združitev z drugimi črnimi luknjami, pri čemer nastajajo supermasivne črne luknje, ki so v središču galaksij.

Materija, ki jo trenutno opazujejo znanstveniki, se nahaja na najbolj notranji, še stabilni orbiti, na kateri lahko obkroža črno luknjo.

Opazovanje ocenjujejo kot nadaljnjo potrditev že dlje domnevanega obstoja ogromne črne luknje v središču naše galaksije. To silno gravitacijsko polje je od Zemlje oddaljeno 26.000 svetlobnih let in tehta približno toliko kot štiri milijone Sonc.