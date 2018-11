Tuje tiskovne agencije so že v sredo poročale, da je do okvare prišlo zaradi pokvarjenega senzorja. Namestnik direktorja Cniimaša Oleg Skorobogatov je danes potrdil, da se je incident pripetil, ker je bil senzor, ki nadzoruje separacijo plovila med prvo in drugo stopnjo, deformiran že pri sestavi plovila.

Vodja ruske vesoljske agencije Dmitrij Rogozin je pojasnil, da je do deformacije prišlo zaradi napačno nameščenega stranskega dela plovila, kar je vplivalo na senzor. V okviru preiskave so že našli odgovorne uslužbence, v prihodnje pa nameravajo z dodatnimi ukrepi in oblikovalskimi rešitvami zagotoviti večjo varnost, je dodal po poročanju ruske tiskovne agencija Tass.