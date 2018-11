»Prisilen spolni kontakt in nasilje sta v Severni Koreji tako normalna, da sta sprejeta kot del vsakdana,« piše v poročilu, ki je osnovan na pogovorih s severnokorejskimi begunci.

Severnokorejke so pojasnile, da ženske nimajo druge izbire, kot da izpolnijo zahteve moških na različnih položajih. Te zahteve niso le spolne narave, ampak gre pogosto tudi za denar in druge usluge. Med storilci so višji člani partije, policisti, pazniki, odvetniki in drugi.

HRW je pozval režim v Pjongjangu, naj prepozna problem spolnega nasilja in zagotovi, da se ga bo obravnavalo kot kaznivo dejanje.