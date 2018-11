Weinstein naj bi najstnico iz Poljske spoznal na prireditvi modne agencije in jo nekaj dni kasneje v svojem stanovanju v New Yorku nadlegoval ter od nje zahteval spolne usluge. Nadlegovanje naj bi se nato nadaljevalo še vrsto let. Pri tem ji je obljubljal, da ji bo pomagal do filmske vloge, kar pa se ni zgodilo, ker ženska ni ugodila njegovih spolnim zahtevam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Weinsteinov odvetnik Ben Brafman je v odzivu zanikal vse očitke in jih označil za absurdne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

New York Times je 5. oktobra lani objavil članek, kako je slavni hollywoodski producent Harvey Weinstein zlorabljal številne mlade igralke. To je spodbudilo nastanek globalnega gibanja #MeToo, ki je razgalilo sistematično spolno nadlegovanje v filmski industriji, pa tudi v politiki in na drugih ravneh družbe, kjer močnejši izkoriščajo šibkejše.