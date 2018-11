Kot je poročala agencija Reuters, sta Easyjet in Wright Electric že uspešno preizkusila električno dvosedežno letalo, zdaj pa sta letvico postavila višje in se lotila devetsedežnega.

»Letenje na elektriko postaja resničnost in že lahko predvidevamo prihodnost, ki ne bo več odvisna le od letalskega goriva,« je poudaril generalni direktor Easyjeta Johan Lundgren.

Do leta 2027 želi britanski prevoznik električna letala uvesti na linijah, dolgih do 500 kilometrov, kar bi med drugim omogočilo lete med Londonom in Amsterdamom na električni pogon.