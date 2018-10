Domžalčani, ki so dvakrat osvojili pokalni naslov, nazadnje v sezoni 2016/17, so na povratni tekmi povedli v 36. minuti, ko je v kazenskem prostoru do strela prišel Adam Gnezda Čerin, žoga je zadela še enega mariborskih branilcev in presenetila nemočnega Kenana Pirića. V 76. minuti so izbranci Simona Rožmana podvojili prednost, ko je Senijad Ibričić unovčil enajstmetrovko, ki jo je s prekrškom zakrivil Saša Ivković.

V 83. minuti so tudi gosti zahtevali najstrožjo kazen po prekršku nad Felipejem Santosom, a je niso dobili. Zato pa je v drugi minuti sodniškega dodatka Štajerce, ki so doslej osvojili devet pokalnih lovorik, nazadnje v sezoni 2015/16, rešil Alexandru Cretu, ki je zadel z glavo za 2:1. Takoj zatem je piko na i postavil še Jasmin Mešanović z zadetkom za 2:2.

Mura zmagala tudi na povratni tekmi

Že pred tem si je polfinale priigrala Mura. Sobočani so na povratni četrtfinalni tekmi v Fazaneriji ugnali Gorico s 3:2 (1:1). Na prvi tekmi so Prekmurci zmagali s 3:0. Novogoričani so bili znova plen soboške ekipe. Potem ko jih je Mura kot tretjeligaš izločila že v sezoni 2015/16, jih je zdaj še kot prvoligaš. Prekmurci so si zajetno prednost priigrali že na Primorskem in se tako prebili v pokalni polfinale. V Murski Soboti so se sicer že veselili pokalnega naslova, in sicer v sezoni 1994/95, ko so premagali Publikum.

Tokrat pa so za nov lep uspeh črno-belih z zadetki na povratni tekmi poskrbeli Amadej Maroša v šesti, Tomi Horvat v 51. in Žan Karničnik v 65. minuti. Pri Gorici, ki je bila pokalni prvak že trikrat (2000/01, 2001/02, 2013/14), pa sta zadela Miha Kavčič v 17. in Semir Smajlagić v 82. minuti. Tik pred koncem tekme je bil zaradi prekrška izključen Andrija Filipović.