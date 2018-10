Tradicionalni maraton grozljivk po izboru Marcela Štefančiča jr. v Kinodvoru poteka že enajstič. Karavano grozljivih filmov uvaja "zlovešča, tesnobna in z naraščajočo napetostjo prežeta nočna mora" Rosemaryjin otrok, ki velja za eno najbolj kanoničnih srhljivk v filmski zgodovini.

Sledila bo projekcija filma Overlord v režiji Juliusa Averyja, ki ga je Štefančič v napovedi programa označil za najbolj slovensko zombiado leta: "Druga svetovna vojna, mrtveci, ki se vračajo in preteklost, ki noče umreti."

Še pred 29. Ljubljanskim mednarodnim filmskim festivalom si bo nocoj mogoče ogledati tudi Suspirio, novi film režiserja Luce Guadagnina (Pokliči me po svojem imenu), ki je nastal po navdihu kultne grozljivke Daria Argenta iz leta 1977. "Kdor pleše, zlo misli," je film komentiral Štefančič.

Ko se bo ura že prevesila čez polnoč, bo na sporedu Pekel v režiji oskarjevca Stefana Ruzowitzkyja (Ponarejevalci). Film prenaša prvine italijanskega "gialla" na ulice Dunaja in prevetri ustaljeno podobo filmov o serijskih morilcih z razburljivo, eksplozivno mešanico akcije in uganke, so zapisali v Kinodvoru.

Ob tretji uri zjutraj bodo prikazali film Zlobni mrtveci, katerega režijo podpisuje Sam Raimi. V mestnem kinu napovedujejo, da so "ultrazabavni, ultrakrvavi in ultrakultni Zlobni mrtveci prva šolska ura in večni favorit vsakega pravega ljubitelja žanra".

Maraton bo ob 4.45 sklenila projekcija filma Mrzla koža režiserja Xavierja Gensa, člana zloglasne druščine "novih francoskih ekstremistov". Gens se s kostumsko basnijo o človeški slabosti pokloni grozljivi domišljiji in podvodnemu imaginariju H. P. Lovecrafta.

Poleg tega, da se bodo imeli obiskovalci projekcij priložnost spremeniti v pošasti in bodo lahko prigriznili "krvave specialitete", bodo Noč grozljivk s kratkimi intervencijami na temo filmov na platnu popestrili tudi člani ekipe Radia Študent.