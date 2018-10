Prodaja je od 17. oktobra, ko so v Kanadi legalizirali konopljo, strmo narasla. Čeprav nekatere prodajne verige pravijo, da so v petih dneh naredile skoraj milijon ameriških dolarjev profita, druge poročajo, da jim bodo zaloge kmalu pošle. Prav tako imajo težave pri pridobivanju dodatne količine za prodajo, poroča Vice.

V skladu z novo študijo naj bi oskrba legalizirane marihuane dosegla le 30 do 60 odstotkov povpraševanja. Tako bo črni trg še kako ostal pri življenju, zmanjševal pa bo tudi cene konoplje na trgu. V skladu s študijo, ki jo bodo naslednji teden objavili raziskovalci z Univerze Waterloo in Inštituta C.D. Howe, naj bi oskrba konoplje dosegla približno 210 ton v prvem letu. Povpraševanje bi medtem lahko znašalo za skupno okoli 610 ton, pravijo raziskovalci.

»Ker pridobivanje licence za legalno gojenje marihuane traja precej časa, bo zlasti v prvem polletju po legalizaciji v Kanadi verjetno konoplje začelo primanjkovati,« pravi Anindya Sen z Univerze Waterloo v Torontu. Pridobivanje licence namreč lahko traja tudi do 341 dni, poroča Bloomberg.

Kupovanje na črnem trgu še vedno popularno

Proizvajalci sicer že delajo na tem, da bi od sredine oktobra, ko je konoplja v Kanadi postala legalna, okrepili ponudbo glede na povpraševanje, a vsi vemo, da birokratski procesi, skozi katere je potrebno iti, trajajo. Mnogo Kanadčanov se prav zaradi tega, pa tudi dejstva, da cena marihuane pri zakonitih trgovcih že narašča, ne bo tako hitro odreklo kupovanju na črnem trgu.

Raziskovalci iz raznih kanadskih zdravstvenih agencij so na problem opozarjali še preden je marihuana postala legalna. Stanje so ocenili glede na analizo podatkov uporabe na medicinskih trgih, količino proizvodnje in časa, ki je potreben za pridobivanje licence. Upoštevali so tudi izkušnje iz zveznih ameriških držav kot na primer Washington in Kolorado, kjer je konoplja legalna.