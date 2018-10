"Plastični odpadki onesnažujejo naše reke, plaže in oceane. Zato bomo prepovedali plastične proizvode, za katere obstaja dobra alternativa, in zagotovili, da bodo proizvajalci plastike plačali za čiščenje," je poudarila avstrijska ministrica za trajnost in turizem Elisabeth Köstinger, katere država trenutno predseduje Svetu EU.

Dogovor članic, dosežen na veleposlaniški ravni, opredeljuje, da so plastični proizvodi za enkratno uporabo tisti proizvodi, ki se jih običajno uporabi samo enkrat ali se jih uporablja le kratek čas, preden se jih zavrže. Pri odločanju, ali nek proizvod sodi v to skupino, bo igralo pomembno vlogo to, kako pogosto je zavržen kot odpadek na javnem mestu.

Do leta 2012 plastični krožniki povsem prepovedani

Evropska komisija je maja predlagala prepoved uporabe slamic, plastičnega jedilnega pribora in krožnikov ter plastičnih vatiranih palčk. Članice pa so ob današnjem dogovoru dodatno pojasnile, da bo za papirnate krožnike s plastično oblogo do leta 2023 veljala omejitev uporabe, medtem ko bodo povsem plastični krožniki prepovedani.

Predlog direktive, ki predvideva omejevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, je del prve evropske strategije za zmanjšanje plastičnih odpadkov, ki jo je Evropska komisija razgrnila januarja letos. Predlog za omejitev plastike za enkratno uporabo pa je nato predstavila maja.

Današnji dogovor članic pomeni, da se lahko začnejo pogajanja z Evropskim parlamentom. Prvi trialog - sestanek Sveta, Evropskega parlamenta in Evropske komisije - bo v torek.