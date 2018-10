47-letni učitelj športne vzgoje iz Ljubljane se je v ponedeljek skupaj s hrvaškim kolegom kljub rdečemu opozorilu in slabim vremenskim razmeram odločil za deskanje nedaleč od svetilnika pri Savudriji. Eden je bil z jadralno desko, drugi pa s kajtom. Nazadnje so ju videli pred pristaniščem v Umagu. Veter jima je uničil jadra in padla sta v morje, kar so opazili ljudje na obali.

V ponedeljek se je rešil hrvaški državljan, Slovenec pa je na obalo Trsta priplaval v torek zvečer. Pred tem so ga neuspešno iskali na hrvaški, slovenski in italijanski strani.

Potem ko so ga sprejeli v bolnišnično oskrbo v Trstu, je danes že doma. Po poročanju slovenskih medijev je bil podhranjen, dehidriran, izčrpan in podhlajen, a je bilo njegovo stanje stabilno. Rešila sta ga neopren, v katerega je bil oblečen, in deska, ki se je je oklepal. Najverjetneje je pomagalo tudi še vedno razmeroma toplo morje.