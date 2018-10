V torek popoldne sta se 80-letni voznik in 76-letna sopotnica peljala iz smeri Maribora proti Radljam ob Dravi. V naselju Brezno je na vozilo padla večja skala in se pri tem razbila. Vozilo je odbilo v levo, v drsno ograjo. Voznik in sopotnica, ki sta ostala ukleščena v vozilu, sta na kraju umrla. Po dogodku je v skalo trčil tudi 23-letni voznik, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Na odseku, kjer se je zgodila nesreča, do zdaj ni bilo znakov, ki bi kazali na krušenje brežine, kot je posamezno kamenje na vozišču. Tudi pri pregledu brežin ni bilo znakov, da skalovje oziroma brežina postaja nestabilna. Zato na Direkciji RS za infrastrukturo menijo, da je padec skale najverjetneje posledica ujme oziroma obilnega deževja.