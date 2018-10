Mednarodni olimpijski komite in organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so opozorila o vročini že upoštevali in start maratona premaknili na 7. uro zjutraj, a zdravniki ocenjujejo, da je tudi to prepozno.

Japonsko zdravniško združenje je namreč organizatorje posvarilo, da bodo tekači večji del maratona kljub zgodnji uri pretekli v času, ko je vročina najbolj nevarna in bi moralo biti gibanje na soncu omejeno. Menijo, da bi morali maratonci na startno črto ob 5.30 uri.

»Resno smo zaskrbljeni. Če bo verjetnost vročinskega udara visoka, ne samo za športnike, ampak tudi za gledalce, bo potreba po intervencijah izredno visoka, to pa bo močno vplivalo na delo bolnišnic in obravnavo siceršnjih bolnikov,« je opozoril Kimiyuki Nagashima iz japonskega zdravniškega združenja.