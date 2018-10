Napadalec se je razstrelil, ko je avtobus zapeljal na območje zapora na vzhodu afganistanske prestolnice, je povedal afganistanski notranji minister Nadžib Daniš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Je pa za večino samomorilskih napadov, ki so Kabul pretresli v zadnjih mesecih odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).

Nov napad se je zgodil nekaj dni po tistem, ko se je samomorilski napadalec razstrelil pred poslopjem afganistanske neodvisne volilne komisije, pri čemer je bil ubit en človek, še šest pa jih je bilo ranjenih.

Zadnje mesece pred volitvami in pa tudi same volitve, ki so se začele 20. oktobra, ponekod pa so potekale še ta konec tedna, je zaznamovalo nasilje talibanov in IS. V njem je bilo ubitih in ranjenih več sto ljudi.