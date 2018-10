Madžarsko snemalko Petro Laszlo, ki je poleti leta 2015 prišla na naslovnice časopisov, ker je brcala in spotikala begunce, ki so prišli na Madžarsko iz Srbije, je sodišče v Szegedu lani obsodilo na triletno pogojno zaporno kazen.

»Snemalka je bila oproščena zaradi pomanjkanja kršitev,« pa je v torek sporočilo madžarsko vrhovno sodišče. Razsodilo je, da ji dve nižji sodišči nista prisodili ustreznih kazni za njeno ravnanje. Snemalka bi morala biti obtožena zaradi neprimernega vedenja, kar pa ni kriminalno dejanje, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ugotovilo sodišče.

Vrhovno sodišče je odločalo v kontekstu »napada s strani več sto migrantov, ki so skušali ubežati policiji«, in ugotovilo, da je bilo ravnanje Laszlove sicer »moralno sporno in nezakonito«, a ni šlo za kriminalno dejanje.