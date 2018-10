Največ pozornosti je glavni izvršni direktor Appla Tim Cook vzbudil z novo tablico ipad Pro, ki je za 15 odstotkov bolj tanka od prejšnjega modela in naj bi po zagotovilih kalifornijskega velikana prinašala največji preskok v razvoju, odkar so pred osmimi leti predstavili prvi iPad. Prenovljena tablica naj bi bila bolj prilagodljiva in bolj privlačna za širšo javnost.

Ipad Pro nima luknje za vklop slušalk in gumba za vrnitev na začetno stran, ampak bodo morali uporabniki podrsati nazaj. Ekran zavzema skoraj celotno sprednjo površino tablice, robovi pa so zaobljeni. Novi ipad vsebuje tudi tehnologijo za prepoznavanje obraza, lahko se priklopi na večje monitorje in deluje kot polnilec za iphone. Poseben svinčnik se z magnetom prilepi na stran in avtomatično polni.

Na prodaj sta model z ekranom 28 centimetrov za 800 dolarjev in model z 32,8-centimetrskim ekranom za 1000 dolarjev.

Cook je predstavil tudi novi Macbook Air, ki bo na voljo od 1200 dolarjev naprej, kar pomeni, da je od prejšnjega modela dražji za okoli 200 dolarjev. Je tudi za 25 odstotkov lažji in tehta le 1,25 kilograma. Izdelan naj bi bil iz 100-odstotno recikliranega aluminija, ekran pa je velik skoraj 34 centimetrov.

Predstavili so tudi prvo posodobitev malega računalnika Mac Mini v štirih letih, ki sedaj stane 800 dolarjev, ima močnejši procesor in je petkrat hitrejši od starejšega modela.