Vodja CasaPounda Gianluca Ianone je na družbenih omrežjih pojasnil, da so Trst izbrali za prizorišče shoda, ker »je to eno od mest, ki so se najbolj borila za italijanstvo«. Gibanje, ki ga označujejo za fašiste tretjega tisočletja, na shodu, ki ga, kot so zapisali, pripravljajo ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni pričakuje več tisoč ljudi.

V Trstu je napoved shoda sprožila številne pozive k prepovedi. Zanjo so se zavzeli predstavniki organizacij, združenj, sindikatov, kolektivov, verskih združenj, skupin, nekatere šole in posamezniki, ki se prepoznavajo v antifašističnem, antirasističnem in antiseksističnem Trstu. Med njimi je tudi ena od krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturno - gospodarska zveza (SKGZ).

Deželni tajnik SKGZ Marino Marsič je za STA pojasnil, da shodu nasprotujejo, ker je SKGZ nastala leta 1954 na osnovi vrednot NOB, tako da so vrednote proti fašizmu ukoreninjene v njej.

Shod je v nasprotju z italijansko ustavo

Pojasnil je še, da je shod »fašistov tretjega tisočletja« v nasprotju z italijansko ustavo, ki preprečuje ponovno ustanavljanje in poveličevanje fašističnih strank in gibanj. »Za nas je to žalitev Slovencev in demokratičnega dela prebivalstva v Trstu,« je poudaril Marsič.

V SKGZ tudi opozarjajo, da si pred dogajanjem ne gre zatiskati oči. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta družbeno in politično ozračje v Italiji zastrupljena do take mere, da je dogajanje težko prezreti, fašistično združenje Casa Pound pa ni za osamljen pojav.

Nasprotniki shoda so pred tedni pozvali pristojne oblasti, naj shod prepovejo iz spoštovanja do dostojanstva tržaškega demokratičnega prebivalstva, ob upoštevanju italijanske ustave in zakona Scelba iz leta 1952, ki prepoveduje opravičevanje fašizma.

Tržaška prefektinja Annapaola Porzio jim je povedala, da ni pravne podlage za prepoved shoda. So pa oblasti omejile traso shoda in udeležencem tako preprečile morebitne provokacije ob nekaterih zgodovinskih objektih v mestu in okolici. Sprevod se tako ne bo smel približati Rižarni, Narodnemu domu in spomeniku bazoviškim junakom.

Shod je po besedah Marsiča že provokacija, še hujša pa bi bila, če bi se približali spomenikom naše preteklosti, na katere smo navezani. Gre za Narodni dom, Rižarno, spomenik v Bazovici. »Že njihova bližina bi bila oskrunitev naše zgodovine in naših prednikov,« je dejal.