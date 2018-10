Trumpa, ki je ob umiku ZDA od Pariškega podnebnega sporazuma med drugim dejal, da ni bil izvoljen, da predstavlja Pariz, ampak da predstavlja Pittsburgh, je to nekdanje industrijsko mesto v torek zavrnilo.

Predsednika ZDA ob obiskih običajno na letališču pričakajo guvernerji, župani in drugi visoki uradniki, tokrat pa se to ni zgodilo.

Demokratski župan Pittsburgha Bill Peduto je Trumpa že dan pred obiskom pozval, naj še ne hodi v mesto, ki žaluje za žrtvami sobotnega pokola v sinagogi, in ga ni pričakal na letališču. Tudi demokratski guverner Pensilvanije Tom Wolff se ni pojavil in pojasnil, da sorodniki žrtev tega obiska v času, ko so se začele pogrebne slovesnosti, ne želijo. Trump je na pot povabil tudi kongresne voditelje obeh strank, odzval pa se ni noben.

Trumpova delegacija je morala spremeniti pot od letališča do sinagoge Drevo življenja, kjer je desničarski skrajnež v soboto pobil 11 ljudi, saj so predvideno pot zasedli protestniki, ki so predsedniško karavano pričakali tudi pred sinagogo.