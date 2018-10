Črne mačke so resnično posebne. Ti mali črni panterčki nam hitro zlezejo pod kožo in pobožajo naše duše, njihove žareče oči pa nas ne prestrašijo, temveč navdušujejo. V zavetišču so skupaj z obiskovalci številnim črnim mačkam dali novo priložnost in jim našli topline polne domove, tako da niso nič več niso zapostavljene. Potrudimo se, da ostane tako!

Boljši in lepši prostori za vse živali Za črne in tudi vse druge mačke, tudi pse, ljubljansko zavetišče za zapuščene živali gradi nove, boljše in lepše prostore. Trenutno so zato malce utesnjeni, saj je gradbišče v neposredni bližini. Kljub začasni utesnjenosti so se delavci zavetišča potrudili, da bo črnim mačkam ob njihovi noči namenjeno vsaj malo več pozornosti, ter so njihove prostore okrasili v ozračju noči čarovnic in črnih mačk.

Čaščene kot egipčanske boginje Stari Egipčani so črnim mačkam pripisovali božansko moč. To niti ni tako težko razumeti, če pogledamo žametne rumenozelene ali žareče rumene oči, elegantno telo, mehko dlako in ostre kremplje ter zobe. Tudi v drugih kulturah je (bila) črna mačka simbol sreče in blaginje. Temačno plat so črnim mačkam najverjetneje pripisali v mračnem srednjem veku. Že črna barva po sebi je veljala za temačne sile. Mačke s svojimi lastnostmi in še črne barve so bile kot nalašč za ''grešne kozle''.

Preganjane v srednjem veku Že nekdaj so se predvsem ženske, ki so živele bolj odmaknjeno od družbe, raje družile z mačkami. Navadno so te osebe bile tako ali drugače posebne in ni bilo potrebno veliko, da so bile označene za čarovnice, mačke pa za njihove spremljevalke in pomočnice. Po prepričanjih so čarovnice same lahko zavzele podobo črne mačke in se v črni noči prikradle kamor koli. Črne mačke so predstavljale celo samega hudiča. Tako kot čarovnicam so sodili tudi črnim mačkam in jim pripisovali krivdo za nesrečo in številne druge tegobe.

Zaznamovane zaradi mita Mračni srednji vek je že daleč za nami, vendar marsikaj ostaja v naši zavesti ali vsaj podzavesti. Tako so predvsem črne mačke ohranile skrivnostnost, ob čemer ima še marsikdo pomisleke ali celo občuti nelagodje, strah. Nastalo je veliko mitov. Eden najbolj znanih je nesreča, če nam črna mačka prekriža pot. Ta mit, ki naj bi nastal takrat, ko so odkrivali Ameriko, poznajo in vanj na žalost verjamejo tudi mladi. To ''znanje'' jim najpogosteje posredujejo stari starši.