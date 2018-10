Pogrebi žrtev 46-letnega samotarja Roberta Bowersa, ki je v soboto vstopil v sinagogo s polavtomatsko puško in tremi pištolami, bodo trajali do petka.

Bowers je med streljanjem in potem, ko so ga ranjenega peljali na zdravljenje v bolnišnico k judovskim zdravnikom kričal, da je prišel pobijat Jude. Povezal jih je z naraščanjem priseljevanja v ZDA, kaplja čez rob pa naj bi bila zadnja migrantska karavana, ki prihaja proti ZDA čez Mehiko.

O tej karavani vsak dan govori predsednik ZDA Donald Trump in širi teorije zarote, da so jo organizirali demokrati, financira pa liberalni milijarder George Soros. Ta je seveda Jud. Bowers se sicer ni opredelil kot podpornik Trumpa, toda zgolj zato, ker predsednik ZDA menda ni dovolj oster proti Judom in priseljencem.

Trump je krivdo za pokol v sinagogi in še prej za pošiljanje pisemskih bomb znanim demokratom pripisal »lažnim novicam« oziroma medijem, ki prenašajo njegove izjave in ga zaradi njih kritizirajo. Trump je Bowersovo dejanje nemudoma obsodil, nekaj ur kasneje pa se vseeno odpravil na predvolilno zborovanje, kjer se je zabaval s svojimi podporniki in nadaljeval z napadi na svoje kritike, med njimi tudi Jude, kot je konservativni komentator Bill Kristol.