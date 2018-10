Minili nista niti dve leti od smrti cesarja Franca Jožefa, ki je v habsburški monarhiji vladal 68 let, ko se je njegov naslednik Karel – tudi zaradi slovenskega separatizma, katerega sad je bila 29. oktobra 1918 Država Slovencev, Hrvatov in Srbov – moral odpovedati prestolu, uradno sicer šele 11. novembra 1918 v avstrijski polovici in 13. novembra v ogrski polovici monarhije. Devetega novembra 1918 pa je iz Nizozemske, kamor je zbežal pred revolucijo, moral abdicirati nemški cesar Viljem II. Še veliko slabše se je pisalo ruskemu carju Nikolaju II., ki so ga julija 1918 skupaj z