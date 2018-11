Koliko kronanih glav je v Evropi in kako vplivne so še?

Da je Evropa res stara, kaže dejstvo, da ima danes še vedno 12 monarhij, med katerimi so švedska, danska in britanska (ta je bila do 17. stoletja angleška) stare več kot tisoč let. V začetku dvajsetega stoletja pa samo tri evropske države niso bile monarhije: Francija, Švica in San Marino. Kakšni so njihova vloga, življenje, vpliv? So to tisti pravi strici (in tete) iz ozadja?