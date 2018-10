Vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar danes pričakuje nadaljevanje pogajanj, ob čemer z obžalovanjem ugotavlja, da ena od stavkovnih skupin vztraja pri svojih zahtevah. Gre za dva zdravstvena sindikata, ki vztrajata pri bistveno višjih dodatkih in zahtevata ločena pogajanja. Po Pogačarjevih besedah se bodo najprej poskušali dogovoriti o teh zahtevah, ker če želijo »čim prej najti nek skupen dogovor, morajo biti predlogi približevalni«.

V večini stavkovnih skupin je sicer po Pogačarjevih besedah vzdušje konstruktivno, zato upa, da bodo tudi danes tako nadaljevali. Ključno se mu zdi, da ostanejo za skupno mizo ter iščejo skupne rešitve v okviru javnofinančnih zmožnosti, predvsem pa z vidika primerljivosti vseh poklicnih skupin. Če bodo posamezni sindikati izrazili željo po ločenih pogajanjih, jim bodo to omogočili, »seveda pa to ne bo pripomoglo k učinkovitosti pogajanj«, je dodal.

Morda kmalu sklenitev dogovora

Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj pa je izrazil upanje, da bi »se nekateri elementi in pogoji, ki so bili vzpostavljeni na prejšnjih pogajanjih, danes okrepili in bi lahko prišli v polje racionalnega«.

Po besedah vodje koordinacije stavkovnih odborov 16 sindikatov Jakoba Počivavška pa je počasi čas, da sklenejo to kroženje okrog vrele kaše in pozovejo vlado, da se dokončno opredeli do vseh predlogov, ki so na mizi. Pri tem pričakuje opredelitev vlade tako do predloga sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, kot tudi do zahtev posameznih sindikatov.

Po njegovih besedah je namreč kar nekaj elementov vladnega predloga v tem trenutku še nekonkretiziranih in stališč vlade do marsikaterega vprašanja še ne poznajo. Sicer pa so po njegovih besedah na točki, ki bi lahko kmalu omogočila sklenitev dogovora.