Medtem ko Trump trdi, da to lahko naredi z izvršnim ukazom, to ni gotovo. Za spremembo ustave je namreč predviden določen postopek, ki pa ne vključuje izvršnega ukaza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump, ki si močno prizadeva, da bi pozornost Američanov pred kongresnimi volitvami 6. novembra usmeril na vprašanje migracij, je ukinitev te pravice napovedal v intervjuju, katerega odlomki so bili objavljeni danes.

»Vedno so mi govorili, da potrebujete ustavni amandma. Veste, kaj? Ne potrebujete ga,« je dejal Trump v pogovoru za spletni medij Axios. »Zdaj pravijo, da to lahko naredim samo z izvršnim ukazom,« je dodal.

Trump tej ustavni določbi nasprotuje predvsem zato, ker otroci, ki se v ZDA rodijo priseljencem, bodisi zakonitim ali nezakonitim, avtomatično dobijo ameriško državljanstvo.

»Smo edina država na svetu, kjer oseba pride noter, ima otroka in ta oseba je državljan ZDA 85 let z vsemi ugodnostmi. To je smešno. To je smešno in se mora končati,« je menil Trump.

Povedal je še, da je o tem govoril s pravnimi svetovalci in da so spremembe v pripravi. »Postopek je v teku, zgodilo se bo - z izvršnim ukazom,« je zatrdil.