»To je nujna vaja, da lahko Nato zagotovi kredibilno odvračanje. S tem želimo preprečiti konflikt, ne pa ga izzvati,« je Stoltenberg povedal po srečanju z norveškim obrambnim ministrom Frankom Bakke-Jensnom. Zavezništvo je glede vaje transparentno in je povabilo opazovalce iz drugih držav, je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Norveški minister in Stoltenberg sta izpostavila še, da ne gre za vojaške vaje, kakršne so potekale v hladni vojni. »Med hladno vojno sta obstajala dva vojaška bloka, ki sta si stala nasproti, Varšavski pakt in Nato. Na vsaki od strani meje med vzhodom in zahodom v Evropi je bilo po več sto tisoč za boj pripravljenih vojakov. Danes tega ni,« je poudaril generalni sekretar zavezništva. Dodal je, da je v Evropi danes tudi precej manj jedrskega orožja.

»Danes so razmere bolj nepredvidljive, ko je težje predvideti, kaj natančno se bo zgodilo, manj pa so usklajena tudi pravila igre,« je dodal. Med aktualnimi izzivi Nata so »hibridna taktika«, ki vključuje kibernetske napade in vmešavanje v notranje zadeve držav, obstaja pa tudi tveganje terorističnih napadov.